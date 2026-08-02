40 Penumpang Dilaporkan Masih Terjebak KMP Mutiara Sentosa 2 yang Terbakar

jatim.jpnn.com, SUMENEP - KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di wilayah perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura, Minggu (2/8).

Kapal tersebut diketahui mengangkut sebanyak 232 penumpang dan 39 anak buah kapal (ABK) saat insiden terjadi sekitar pukul 07.00 WIB.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan proses evakuasi masih dilakukan oleh sejumlah unsur gabungan.

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"Saat ini Kapal TB Hasnur 26 sedang melakukan proses evakuasi korban," kata Satriyo dalam laporan tertulis.

Selain TB Hasnur 26, kapal British Mentor juga turut melakukan evakuasi terhadap penumpang KMP Mutiara Sentosa 2. Berdasarkan laporan sementara, sebanyak 40 penumpang masih berada di atas KMP Mutiara Sentosa 2.

"Diketahui bahwa 40 penumpang masih berada di KMP Mutiara Sentosa 2," ungkapnya.

Dia menjelaskan proses evakuasi juga dilakukan oleh KN SAR 249 Permadi dan RIB 01 Sumenep yang bergerak menuju lokasi kejadian. Personel BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Sumenep juga melakukan koordinasi dengan sejumlah unsur yang terlibat dalam penanganan kecelakaan laut tersebut.

Adapun unsur yang terlibat dalam proses evakuasi dan penanganan kejadian itu di antaranya Basarnas Kantor SAR Surabaya, Pos SAR Sumenep, BPBD Kabupaten Sumenep, Polairud Sumenep, Syahbandar Surabaya, dan TB Hasnur 26.