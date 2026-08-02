KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar, 4 Orang Dilaporkan Meninggal dan 218 Selamat

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Sebanyak empat orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8).

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan hingga pukul 15.15 WIB, total 222 orang telah berhasil dievakuasi dari kapal tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 218 orang dinyatakan selamat, sedangkan empat lainnya meninggal dunia.

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"Hingga pukul 15.15 WIB total korban terevakuasi selamat sebanyak 218 orang dan meninggal dunia sebanyak empat orang," kata Nanang dalam laporan tertulis.

Proses evakuasi dilakukan oleh sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Kapal Meratus Pematang Siantar menjadi salah satu kapal yang membantu proses penyelamatan dengan mengevakuasi 111 orang. Dari jumlah tersebut, 109 orang berhasil diselamatkan, sedangkan dua lainnya meninggal dunia.

Kemudian, kapal TB Hasnur 26 mengevakuasi 66 orang. Sebanyak 64 orang dinyatakan selamat dan dua lainnya meninggal dunia. Selanjutnya, kapal Meratus Project 3 mengevakuasi 14 orang. Sebanyak 13 orang selamat, sementara satu orang meninggal dunia.

Kapal Transco Arafura juga membantu proses evakuasi dengan membawa 17 penumpang. Seluruhnya dilaporkan dalam kondisi selamat.