KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar di Sumenep, 9 Kapal Dikerahkan untuk Evakuasi

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Sebanyak sembilan kapal dikerahkan untuk membantu proses evakuasi penumpang dan awak Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep, Jawa Timur, Minggu pagi.

Kepala Seksi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan lokasi kapal terbakar berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas gabungan yang saat ini telah bergerak menuju tempat kejadian perkara, lokasi kejadian berada di titik koordinat 06°30’64” LS dan 114°00’19” BT atau sekitar perairan Kabupaten Sumenep, atau sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi," kata Widiarti.

Menurut dia, sejumlah kapal dari berbagai instansi telah bergerak menuju lokasi untuk membantu proses penyelamatan.

"Ada sembilan kapal yang diterjunkan ke sana untuk melakukan evakuasi," ujarnya.

Sembilan kapal tersebut terdiri dari KN SAR 249 Permadi, kapal Kantor SAR Surabaya, kapal Pos SAR Sumenep, kapal Syahbandar Surabaya, kapal VTS Surabaya, kapal SROP Kalianget, kapal KSOP Kalianget, kapal Meratus Project 3, dan TB Hasnur 26.

Selain mengerahkan kapal, Kantor Pos SAR Sumenep juga mengirimkan personel ke lokasi kejadian untuk membantu proses penyelamatan penumpang dan awak kapal.

Personel kepolisian dari Polsek yang berada di sekitar lokasi kejadian turut dikerahkan untuk membantu tim gabungan.