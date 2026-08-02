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KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar di Sumenep, 9 Kapal Dikerahkan untuk Evakuasi

Minggu, 02 Agustus 2026 – 18:00 WIB
KMP Mutiara Sentosa 2 Terbakar di Sumenep, 9 Kapal Dikerahkan untuk Evakuasi - JPNN.com Jatim
KMP Mutiara Santosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep, Madura. Sejumlah penumpang dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan kapal lain di sekitar lokasi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Sebanyak sembilan kapal dikerahkan untuk membantu proses evakuasi penumpang dan awak Kapal Motor Penumpang (KMP) Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep, Jawa Timur, Minggu pagi.

Kepala Seksi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti mengatakan lokasi kapal terbakar berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas gabungan yang saat ini telah bergerak menuju tempat kejadian perkara, lokasi kejadian berada di titik koordinat 06°30’64” LS dan 114°00’19” BT atau sekitar perairan Kabupaten Sumenep, atau sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi," kata Widiarti.

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Menurut dia, sejumlah kapal dari berbagai instansi telah bergerak menuju lokasi untuk membantu proses penyelamatan.

"Ada sembilan kapal yang diterjunkan ke sana untuk melakukan evakuasi," ujarnya.

Sembilan kapal tersebut terdiri dari KN SAR 249 Permadi, kapal Kantor SAR Surabaya, kapal Pos SAR Sumenep, kapal Syahbandar Surabaya, kapal VTS Surabaya, kapal SROP Kalianget, kapal KSOP Kalianget, kapal Meratus Project 3, dan TB Hasnur 26.

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Selain mengerahkan kapal, Kantor Pos SAR Sumenep juga mengirimkan personel ke lokasi kejadian untuk membantu proses penyelamatan penumpang dan awak kapal.

Personel kepolisian dari Polsek yang berada di sekitar lokasi kejadian turut dikerahkan untuk membantu tim gabungan.

KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Sebanyak sembilan kapal dikerahkan untuk membantu proses evakuasi.
Sumber Antara
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TAGS   KMP Mutiara Sentosa 2 KMP Mutiara terbakar kapal terbakar Polres Sumenep evakuasi kmp mutiara

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