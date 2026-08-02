Bukan Sekadar Promosi, Umsura Masuk Ekosistem Kreatif Anak Muda lewat SOD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) kembali menjadi sponsor resmi Sound of Downtown (SOD), festival musik yang digelar di Surabaya Expo Center. Tahun ini menjadi tahun kedua secara berturut-turut Umsura mendukung penyelenggaraan festival yang menghadirkan ribuan anak muda dari berbagai daerah tersebut.

Menariknya, Umsura menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang terlibat sebagai sponsor resmi dalam gelaran musik tersebut.

Kehadiran Umsura bukan sekadar untuk memperkenalkan kampus kepada calon mahasiswa. Perguruan tinggi tersebut juga ingin mendekatkan dunia pendidikan tinggi dengan generasi muda melalui ruang kreatif yang mereka minati.

SOD menjadi salah satu ruang berkumpulnya anak muda untuk menikmati pertunjukan musik sekaligus mengekspresikan kreativitas. Di tengah antusiasme pengunjung, Umsura menghadirkan booth interaktif yang menawarkan sejumlah aktivitas, mulai dari konsultasi pendidikan, informasi program studi, hingga peluang beasiswa dan penerimaan mahasiswa baru.

Pengunjung juga bisa mendapatkan sejumlah keuntungan, seperti formulir pendaftaran gratis dan potongan uang gedung sebesar 25 persen. Selain itu, Umsura memperkenalkan sejumlah skema beasiswa, di antaranya beasiswa atlet, tahfiz, hingga influencer.

Pengunjung juga diajak mengenal berbagai prestasi mahasiswa Umsura, termasuk atlet nasional dan pemain tim nasional yang saat ini menempuh pendidikan di kampus tersebut.

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Rektor Umsura Prof Mundakir mengatakan kehadiran kampus dalam festival musik merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan generasi muda.

"Generasi Z tidak hanya belajar di ruang kelas. Mereka membangun jejaring, mengekspresikan diri, dan membentuk perspektif melalui berbagai ruang kreatif, termasuk festival musik. Karena itu, kampus perlu hadir untuk menyapa mereka secara langsung," ujar Mundakir saat menghadiri SOD Festival.