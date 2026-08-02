Basarnas Kerahkan KN SAR 249 Permadi Evakuasi Penumpang KMP Mutiara Santosa 2

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan Kapal Negara (KN) SAR 249 Permadi untuk membantu proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Santosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8).

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya Nanang Sigit PH mengatakan pihaknya menerima laporan awal mengenai kebakaran kapal dari petugas Syahbandar Tanjung Perak pada pukul 08.24 WIB.

"Setelah menerima laporan, kami langsung berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyiapkan KN SAR 249 Permadi beserta tim penyelamat menuju lokasi kejadian," kata Nanang.

Berdasarkan informasi dari PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP), KMP Mutiara Santosa 2 melayani rute Surabaya-Makassar dengan membawa sekitar 250 orang di atas kapal atau person on board (POB).

Nanang mengatakan nakhoda kapal sebelumnya melaporkan adanya kebakaran di perairan utara Madura sekitar pukul 06.00 hingga 07.00 WIB. Setelah laporan tersebut, komunikasi dengan nakhoda kapal terputus.

"Informasi dari PT Atosim Lampung Pelayaran, nakhoda melaporkan kapal mengalami kebakaran di perairan utara Madura sekitar pukul 06.00-07.00 WIB. Setelah itu komunikasi dengan nakhoda terputus," ujarnya.

Sementara itu, hasil koordinasi Pos SAR Sumenep dengan Stasiun Radio Pantai (SROP) Kalianget pada pukul 09.45 WIB menyebutkan posisi KMP Mutiara Santosa 2 berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung, Sapudi.

Saat itu, kondisi kapal dilaporkan hampir terbakar seluruhnya. Para penumpang disebut masih bertahan di bagian anjungan dan haluan kapal.