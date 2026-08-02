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Kronologi KMP Mutiara Santosa 2 Rute Surabaya-Makassar Terbakar di Perairan Sumenep

Minggu, 02 Agustus 2026 – 16:10 WIB
Kronologi KMP Mutiara Santosa 2 Rute Surabaya-Makassar Terbakar di Perairan Sumenep - JPNN.com Jatim
KMP Mutiara Santosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep, Minggu (2/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapal penumpang KMP Mutiara Santosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Madura, Minggu (2/8) pagi.

 

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan pihaknya menerima informasi awal mengenai kebakaran kapal tersebut sekitar pukul 08.24 WIB.

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Informasi pertama diterima petugas siaga Kantor SAR Surabaya dari Petugas Siaga Syahbandar Tanjung Perak.

 

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“Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya menerima telepon pukul 08.24 WIB dari Petugas Siaga Syahbandar Tanjung Perak bahwa ada kapal terbakar di perairan utara Madura,” ujar Nanang.

 

KMP Mutiara Santosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep membawa sekitar 250 orang.
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TAGS   kebakaran kapal kebakaran kapal sumenep Perairan sumenep KMP Mutiara Sentosa 2 KMP Mutiara terbakar sar surabaya

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