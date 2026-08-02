Kronologi KMP Mutiara Santosa 2 Rute Surabaya-Makassar Terbakar di Perairan Sumenep

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapal penumpang KMP Mutiara Santosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Madura, Minggu (2/8) pagi.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan pihaknya menerima informasi awal mengenai kebakaran kapal tersebut sekitar pukul 08.24 WIB.

Informasi pertama diterima petugas siaga Kantor SAR Surabaya dari Petugas Siaga Syahbandar Tanjung Perak.

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“Petugas Siaga Kantor SAR Surabaya menerima telepon pukul 08.24 WIB dari Petugas Siaga Syahbandar Tanjung Perak bahwa ada kapal terbakar di perairan utara Madura,” ujar Nanang.