Family Run Jadi Andalan, Milo Active Indonesia Race 2026 Surabaya Diikuti 6.000 Peserta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ajang Milo Active Indonesia Race 2026 di Surabaya kembali mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Jumlah peserta tahun ini meningkat dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya, dari sekitar 5.000 peserta pada 2025 menjadi 6.000 peserta.

Sports Marketing Manager Nestle Indonesia Rawindra Ditya mengatakan tingginya animo peserta menjadi salah satu alasan pihaknya kembali menggelar Milo Active Indonesia Race di Surabaya untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

"Kami sudah tiga tahun berturut-turut mengadakan di Kota Surabaya, dari 2024, 2025, dan 2026. Kami melihat animo dari para pelari dan komunitas pelari cukup tinggi untuk mengikuti acara kita," ujar Indra sapaan akrabnya..

Menurut dia, salah satu keunikan Milo Active Indonesia Race adalah kategori 2,5 kilometer (2,5K) Family Run yang dirancang agar olahraga dapat diikuti seluruh anggota keluarga.

Kategori tersebut tidak hanya menyasar pelari berpengalaman, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang baru mulai berolahraga.

"Tujuannya untuk meningkatkan budaya olahraga yang tidak hanya terjadi di level individual, tetapi juga di level keluarga. Harapannya kemudian bisa menjadi budaya masyarakat dan budaya bangsa kita agar menjadi budaya yang lebih aktif dan lebih sehat," jelasnya.

Peningkatan jumlah peserta di Surabaya, lanjut Indra, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang inklusif.

Dari sekitar 5.000 peserta pada tahun lalu, jumlah peserta Milo Active Indonesia Race 2026 Surabaya meningkat menjadi sekitar 6.000 orang.