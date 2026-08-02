KMP Mutiara Santosa 2 Terbakar di Perairan Sumenep, Penumpang Lompat ke Laut

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Santosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu (2/8).

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan pihaknya menerima informasi terkait kebakaran kapal dari PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP).

Berdasarkan informasi sementara, posisi KMP Mutiara Santosa 2 berada sekitar 19 nautical mile (NM) di utara Pulau Buruan, Sapudi.

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“Dari hasil komunikasi SROP dengan Kapal Meratus Project 3 yang berada di sekitar lokasi, KMP Mutiara Santosa 2 dalam kondisi hampir terbakar habis,” ujar Nanang dalam laporan perkembangan operasi SAR.

Nanang menjelaskan saat kejadian sejumlah penumpang berada di bagian anjungan dan haluan kapal.

Kapal Meratus Project 3 yang berada di sekitar lokasi tidak dapat mendekat karena membawa bahan yang mudah terbakar.

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Sementara itu, TB Hasnur 26 kemudian bergerak mendekati KMP Mutiara Santosa 2 untuk membantu proses evakuasi penumpang.

“TB Hasnur 26 menginformasikan akan mendekat ke KMP Mutiara Santosa 2 untuk melakukan evakuasi seluruh penumpang,” katanya.