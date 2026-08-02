Cuaca di Jawa Timur 2 Agustus 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (2/8).

Paginya Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Jombang, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Malang, Mojokerto, Probolinggo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya masih cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Ponorogo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya curah dan cerah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-31 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)