AHY Ungkap Ada 6.000 Kawasan Kumuh di Indonesia,

jatim.jpnn.com, GRESIK - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan terdapat sekitar 6.000 kawasan yang masuk kategori kumuh di seluruh Indonesia.

“Ada kurang lebih 6.000 kawasan yang terkategori kumuh di seluruh Indonesia. Tentu sebagian dari Jawa Timur termasuk di Gresik,” ungkap AHY saat meresmikan rumah hasil pembangunan dan revitalisasi di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Sabtu (1/8).

Dia mengatakan pemerintah akan melanjutkan penanganan kawasan kumuh secara bertahap. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya terdapat di Gresik, tetapi tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan tersebut sekaligus karena jumlahnya besar. Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemerintah.

“Tahap demi tahap kami akan melakukan konversi, mengubah kawasan kumuh menjadi kawasan yang lebih layak dan sehat,” kata dia.

AHY menegaskan program penataan permukiman tersebut menjadi bagian dari ikhtiar pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, program tersebut juga sejalan dengan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hunian dan kawasan permukiman masyarakat.