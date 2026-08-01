Dugaan Penyebab Kecelakaan 2 Hiace di Tol Pandaan-Malang Sebabkan 6 WNA China Terluka

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan melibatkan Toyota Hiace bernomor polisi L 7950 G dan Toyota Hiace N 7005 TA di KM 67+800/A ruas Tol Pandaan-Malang mengakibatkan tujuh orang terluka, Sabtu (1/8).

Panit PJR Jatim IV Malang Sat PJR Ditlantas Polda Jatim Iptu Wahyudi mengungkapkan hasil penanganan awal menunjukkan kecelakaan diduga dipicu pengemudi Toyota Hiace L 7950 G yang mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi.

"Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi Toyota Hiace L 7950 G mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi saat berkendara,” ungkap Wahyudi.

Kecelakaan ini bermula saat Toyota Hiace L 7950 G melaju dari arah Surabaya menuju Malang di lajur cepat atau L2.

"Semula kendaraan Toyota Hiace L 7950 G berjalan dari utara ke selatan (Surabaya ke arah Malang) di lajur cepat," kata Wahyudi dalam laporannya.

Setibanya di KM 67+800/A, pengemudi Hiace L 7950 G diduga kurang konsentrasi karena mengantuk. Kendaraan kemudian oleng dan berpindah ke lajur lambat.

Hiace tersebut selanjutnya menabrak truk yang belum diketahui identitasnya yang melaju di depannya. Setelah kejadian, truk tersebut berhenti di antara lajur cepat dan lajur lambat.

Tak lama kemudian, Toyota Hiace N 7005 TA yang melaju dari arah yang sama di lajur cepat menabrak bagian belakang sebelah kiri Hiace L 7950 G.