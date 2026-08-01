6 WNA China & 1 Sopir Terluka, Begini Kronologi Kecelakaan 2 Hiace di Tol Pandaan-Malang

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan Toyota Hiace terjadi di KM 67+800/A ruas Tol Pandaan-Malang, Sabtu (1/8) sekitar pukul 05.27 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan Toyota Hiace bernomor polisi L 7950 G dan Toyota Hiace N 7005 TA. Tidak ada korban meninggal dunia dalam insiden tersebut.

Panit PJR IV Ditlantas Polda Jatim Iptu Wahyudi mengatakan kecelakaan bermula saat Toyota Hiace L 7950 G melaju dari arah Surabaya menuju Malang di lajur cepat atau L2.

"Semula kendaraan Toyota Hiace L 7950 G berjalan dari utara ke selatan (Surabaya ke arah Malang) di lajur cepat," kata Wahyudi dalam laporannya.

Setibanya di KM 67+800/A, pengemudi Hiace L 7950 G diduga kurang konsentrasi karena mengantuk. Kendaraan kemudian oleng dan berpindah ke lajur lambat.

Hiace tersebut selanjutnya menabrak truk yang belum diketahui identitasnya yang melaju di depannya. Setelah kejadian, truk tersebut berhenti di antara lajur cepat dan lajur lambat.

Tak lama kemudian, Toyota Hiace N 7005 TA yang melaju dari arah yang sama di lajur cepat menabrak bagian belakang sebelah kiri Hiace L 7950 G.

Akibat kecelakaan itu, pengemudi Toyota Hiace L 7950 G, Muhamad Bagus Topik, warga Kebon Sikep, Gedangan, Sidoarjo, mengalami luka berat dan menjalani perawatan di RS Lawang Medika.