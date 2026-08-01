166 Rumah di Kampung Nelayan Campurejo Direvitalisasi, Dilengkapi IPAL hingga Air Bersih

jatim.jpnn.com, GRESIK - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan sekaligus menyerahkan rumah hasil pembangunan dan revitalisasi di kampung nelayan Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Sebanyak 166 rumah masyarakat dibangun dan direnovasi di atas lahan sekitar tujuh hektare melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.

Peresmian tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, serta jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

AHY mengatakan program tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait, hingga dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Telah dilakukan pembangunan dan renovasi 166 rumah. Ini bagian dari program DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu. Ada juga kontribusi dari teman-teman dunia usaha dalam bentuk CSR,” ujar AHY di seusai peresmian.

Menurut AHY, pembangunan tidak hanya menyasar rumah warga. Sejumlah fasilitas penunjang kualitas lingkungan juga dibangun dan diperbaiki.

Antara lain jaringan air bersih, saluran rumah tangga, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), tandon air, jalan lingkungan, hingga fasilitas sanitasi.

AHY menyebut kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN terkait lahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum.