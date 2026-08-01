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Dua Hiace Tabrakan di Tol Pandaan-Malang, 6 WNA China dan 1 Sopir Luka

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 19:07 WIB
Dua Hiace Tabrakan di Tol Pandaan-Malang, 6 WNA China dan 1 Sopir Luka - JPNN.com Jatim
Dua Toyota Hiace terlibat kecelakaan di Tol Pandaan-Malang KM 67. Sebanyak tujuh orang luka, termasuk enam WNA asal China dan seorang sopir, Sabtu (1/8). Foto: Dok. PJR Polda Jatim

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua Toyota Hiace terjadi di ruas Tol Pandaan-Malang KM 67+800/A, wilayah Kabupaten Pasuruan, Sabtu (1/8) sekitar pukul 05.27 WIB. 

Kecelakaan tersebut menyebabkan tujuh orang mengalami luka-luka. Mereka terdiri atas seorang pengemudi asal Sidoarjo dan enam warga negara asing (WNA) asal China.

Panit PJR Jatim IV Malang Sat PJR Ditlantas Polda Jatim Iptu Wahyudi mengatakan kecelakaan bermula saat Toyota Hiace bernomor polisi L 7950 G melaju dari arah Surabaya menuju Malang di lajur cepat.

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"Sesampainya di KM 67+800/A, pengemudi diduga kurang konsentrasi karena mengantuk sehingga kendaraan oleng, berpindah ke lajur lambat, lalu menabrak bagian belakang truk yang identitasnya belum diketahui," kata Wahyudi.

Setelah menabrak truk, Toyota Hiace L 7950 G berhenti di antara lajur cepat dan lajur lambat.

Beberapa saat kemudian, Toyota Hiace bernomor polisi N 7005 TA yang melaju dari arah Surabaya menuju Malang di lajur cepat tidak sempat menghindar.

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Kendaraan tersebut kemudian menabrak bagian belakang kiri Toyota Hiace L 7950 G.

Pengemudi Toyota Hiace L 7950 G Muhamad Bagus Topik, warga Kebon Sikep, Gedangan, Sidoarjo mengalami luka berat. Dia langsung dilarikan ke RS Lawang Medika untuk mendapatkan perawatan.

Dua Toyota Hiace terlibat kecelakaan di Tol Pandaan-Malang KM 67. Sebanyak tujuh orang luka, termasuk enam WNA asal China dan seorang sopir.
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TAGS   kecelakaan pasuruan Tol Pandaan-Malang hiace tabrakan kecelakaan tol WNA China kecelakaan wna china

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