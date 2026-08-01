The Lion King Bikin Cak Durasim Bergemuruh, 165 Penari Rayakan 25 Tahun Premiere School of Ballet

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gedung Cak Durasim Surabaya bergemuruh oleh tepuk tangan penonton setelah pertunjukan The Lion King persembahan Premiere School of Ballet berakhir, Sabtu (1/8).

Pagelaran ballet kolosal tersebut menjadi makin istimewa karena digelar bertepatan dengan perayaan 25 tahun perjalanan Premiere School of Ballet.

Selama kurang lebih dua jam, penonton diajak mengikuti perjalanan hidup Simba melalui koreografi yang dikemas megah, teatrikal, sekaligus emosional.

Tak sekadar menampilkan kemampuan teknik ballet, pertunjukan tersebut juga menghidupkan cerita melalui gerak, ekspresi, tata artistik, kostum, properti, hingga permainan cahaya.

School & Artistic Director Premiere School of Ballet Sylvi Panggawean mengatakan persiapan pertunjukan telah dilakukan sejak Februari 2026.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam pementasan The Lion King adalah menyatukan gerakan dari banyak karakter dalam satu adegan agar tetap sesuai dengan alur cerita.

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“Tidak mudah dan memang agak susah karena dalam satu scene ada beberapa karakter. Kemudian mengajarkan masing-masing gerakan, selanjutnya dijadikan dalam satu scene besar. Tantangannya memang di situ dalam pertunjukan The Lion King kali ini,” ujar Sylvi sebelum pementasan di Gedung Cak Durasim, Sabtu (1/8).

Dia menjelaskan proses persiapan dimulai dari menentukan cerita, memilih pemain, menyusun gerakan secara personal, kemudian menggabungkannya dengan gerakan penari lainnya menjadi satu kesatuan.