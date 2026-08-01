Kecelakaan Tunggal di Gunungsari Surabaya, Avanza Terbalik di Atas Trotoar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil Toyota Avanza mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di Jalan Raya Gunungsari sekitar Hotel Singgasana, Surabaya, pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Mobil tersebut dikemudikan seorang kakek berinisial N (74), warga Babatan Pilang, Kecamatan Wiyung, Surabaya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 07.04 WIB, dan tim gabungan langsung bergerak cepat mendatangi lokasi.

"Saat petugas tiba di lokasi, posisi mobil sudah berada di atas trotoar dan tersangkut di pagar pembatas dalam keadaan terbalik," ujar Linda dalam keterangan tertulis.

Meskipun kendaraan mengalami kerusakan parah akibat posisi terbalik, Linda bersyukur tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Pengemudi lanjut usia tersebut berhasil dievaluasi dalam kondisi selamat dan sadar.

"Untuk korban jiwa maupun luka nihil. Pengemudi dalam kondisi sadar, hanya mengalami syok akibat kejadian tersebut. Pihak keluarga juga sudah kami hubungi dan berada di lokasi untuk mendampingi," tambah Linda.

Proses evakuasi kendaraan berlangsung lancar berkat kolaborasi tim gabungan di lapangan. Penanganan dilakukan oleh Rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya yang dibantu oleh BPBD Kota Surabaya serta Posko Terpadu Wiyung.

Setelah berhasil dikembalikan ke posisi semula dan dievakuasi dari pagar pembatas, kendaraan roda empat tersebut langsung diderek oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya untuk dibawa ke bengkel terdekat.