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Semua Lampu Mendadak Padam, Sopir Ungkap Detik-detik Bus Terbakar di Tol Nganjuk

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 15:33 WIB
Semua Lampu Mendadak Padam, Sopir Ungkap Detik-detik Bus Terbakar di Tol Nganjuk - JPNN.com Jatim
Kondisi Bus Gunung Harta Terbakar di Tol Nganjuk tinggal kerangka dan 30 penumpang selamat, Sabtu (1/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Kebakaran Bus Gunung Harta yang membawa 30 penumpang di KM 631 Tol Nganjuk, Sabtu (1/8) dini hari, diawali dengan seluruh lampu kendaraan yang mendadak padam.

Sopir bus, Purwanto (61), warga Dusun Tamanrejo, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, mengatakan dirinya kemudian menepikan kendaraan setelah menyadari adanya gangguan.

Tak lama berselang, kepulan asap terlihat dari bagian depan bus.

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"Dari sekring. Langsung sensornya saya matikan, AC-nya saya matikan, semua saya matikan. Terus saya lari ke belakang, sensor saya matikan, saya lepas," kata Purwanto, Sabtu (1/8).

Setelah melihat asap, Purwanto langsung membangunkan sopir cadangan dan kernet.

Mereka kemudian bersama-sama membangunkan seluruh penumpang agar segera keluar dari bus.

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"Alhamdulillah semua keluar sehingga selamat. Meskipun ada beberapa barang penumpang yang terbakar," ujarnya.

Bus tingkat bernomor polisi B 7572 KGA tersebut akhirnya ludes terbakar sekitar pukul 00.15 WIB. 

Sopir Bus Gunung Harta mengungkap kebakaran di Tol Nganjuk diawali semua lampu mendadak padam. Sopir dan kru berhasil mengevakuasi 30 penumpang.
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TAGS   kebakaran bus tol nganjuk bus gunung harta kebakaran bus gunung harta kronologi kebakaran bus

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