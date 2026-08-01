Semua Lampu Mendadak Padam, Sopir Ungkap Detik-detik Bus Terbakar di Tol Nganjuk

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Kebakaran Bus Gunung Harta yang membawa 30 penumpang di KM 631 Tol Nganjuk, Sabtu (1/8) dini hari, diawali dengan seluruh lampu kendaraan yang mendadak padam.

Sopir bus, Purwanto (61), warga Dusun Tamanrejo, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, mengatakan dirinya kemudian menepikan kendaraan setelah menyadari adanya gangguan.

Tak lama berselang, kepulan asap terlihat dari bagian depan bus.

"Dari sekring. Langsung sensornya saya matikan, AC-nya saya matikan, semua saya matikan. Terus saya lari ke belakang, sensor saya matikan, saya lepas," kata Purwanto, Sabtu (1/8).

Setelah melihat asap, Purwanto langsung membangunkan sopir cadangan dan kernet.

Mereka kemudian bersama-sama membangunkan seluruh penumpang agar segera keluar dari bus.

"Alhamdulillah semua keluar sehingga selamat. Meskipun ada beberapa barang penumpang yang terbakar," ujarnya.

Bus tingkat bernomor polisi B 7572 KGA tersebut akhirnya ludes terbakar sekitar pukul 00.15 WIB.