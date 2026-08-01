Bus Gunung Harta Terbakar di Tol Nganjuk, Sopir Ceritakan Cara Selamatkan 30 Penumpang

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Sopir Bus Gunung Harta yang terbakar di KM 631 Tol Nganjuk pada Sabtu (1/8) dini hari mengungkap detik-detik kebakaran yang menghanguskan bus tingkat tersebut.

Sopir bus, Purwanto (61) memastikan seluruh penumpang dan kru menyelamatkan diri sebelum api membesar.

"Penumpang ada 30 orang. Kalau kru, ada saya, sopir cadangan, dan satu kernet. Alhamdulillah semuanya selamat," kata Purwanto.

Bus Volvo bernomor polisi B 7572 KGA itu berangkat dari Pondok Cabe, Jakarta, dengan tujuan akhir Jember.

Menurut Purwanto, dari total 30 penumpang, dua orang turun di Surabaya dan dua lainnya di Pasuruan. Sisanya melanjutkan perjalanan menuju Jember.

Purwanto menuturkan kepulan asap pertama kali muncul dari bagian depan bus sekitar pukul 00.15 WIB.

Melihat kondisi tersebut, dia langsung membangunkan sopir cadangan dan kernet, kemudian bersama-sama membangunkan seluruh penumpang agar segera keluar dari bus.

"Pada saat asap mengepul di bagian depan bus, saya bangunkan sopir kedua dan kernet. Kemudian kami bangunkan seluruh penumpang sehingga semuanya berhasil keluar. Hanya saja ada beberapa barang penumpang yang terbakar," ujarnya.