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Bus Gunung Harta Terbakar di Tol Nganjuk, Petugas Berjibaku Padamkan Api Selama 2 Jam

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 13:08 WIB
Bus Gunung Harta Terbakar di Tol Nganjuk, Petugas Berjibaku Padamkan Api Selama 2 Jam - JPNN.com Jatim
Kondisi Bus Gunung Harta yang terbakar di Tol Nganjuk membawa 30 penumpang jurusan Jakarta Jember, Sabtu (1/8). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Bus Gunung Harta jurusan Jakarta-Jember terbakar di KM 631 Tol Nganjuk pada Sabtu (1/8) sekitar pukul 00.15 WIB.

Bus Volvo bernomor polisi B 7572 KGA tersebut diketahui membawa 30 penumpang. Selain itu, terdapat dua sopir dan satu kernet sehingga total 33 orang berada di dalam bus saat kejadian.

Bus tingkat itu dikemudikan Purwanto (61) warga Dusun Tamanrejo, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.

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"Penumpang ada 30 orang. Berangkat dari Pondok Cabe tujuan Jember," kata Purwanto.

Enam unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api yang membakar bus.

Petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk dan Madiun berjibaku memadamkan kobaran api.

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Setelah sekitar dua jam, api berhasil dipadamkan. Petugas kemudian melakukan proses pembasahan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Namun, kondisi bus setelah terbakar cukup parah. Kendaraan tersebut dilaporkan hanya menyisakan rangka.

Bus Gunung Harta jurusan Jakarta-Jember terbakar di KM 631 Tol Nganjuk. Bus membawa 30 penumpang, dua sopir dan satu kernet serta tinggal rangka setelah padam.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

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TAGS   bus gunung harta kebakaran bus tol nganjuk damkar nganjuk kebakaran bus nganjuk

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