Sopir Diduga Mengantuk, Truk Muatan Galvalum Terguling Tutup Total Jalan di Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Truk colt diesel bermuatan besi holo galvalum terguling di Jalan Raya Taman, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (1/8) pagi. Kecelakaan tunggal tersebut diduga dipicu sopir yang mengantuk saat mengemudi.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 05.00 WIB di depan SPBU Sidorogo KM 23, jalur Surabaya-Mojokerto, Kecamatan Taman.

Akibat kecelakaan itu, muatan besi galvalum terjatuh dan menutup seluruh badan jalan sehingga arus lalu lintas menuju Mojokerto sempat lumpuh total.

Truk bernomor polisi L 8735 UDE itu dikemudikan pria berinisial S (35) warga Kecamatan Waru, Sidoarjo. Saat kejadian, kendaraan tersebut sedang mengangkut besi galvalum menuju Mojokerto.

Kanit Laka Polsek Taman Iptu Heri Nurcahyo membenarkan adanya kecelakaan tunggal tersebut.

"Muatan besi galvalum tumpah dan menutup seluruh badan jalan sehingga arus lalu lintas ke arah Mojokerto sempat terganggu," kata Heri, Sabtu (1/8).

Untuk mengurai kepadatan kendaraan, petugas menerapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem contra flow sambil melakukan proses evakuasi truk dan muatan.

"Kami mendatangkan dua unit forklift untuk mengevakuasi truk yang terguling. Sekitar pukul 07.00 WIB kendaraan berhasil dipindahkan ke tepi jalan," ujarnya.