Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Cerah dan Cerah Berawan, Malam Udara Kabur
Sabtu, 01 Agustus 2026 – 10:45 WIB
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (1/8) untuk kota maupun kabupatennya.
Pagi sampai sore cauca di seluruh kawasan cerah.
Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.
Pagi sampai sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-30 derajat celsius.
Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 18 kilometer per jam.
Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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