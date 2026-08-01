Pria 38 Tahun Meninggal Seusai Keluar dari Wahana Rumah Hantu di Tulungagung

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang pria berinisial BNW (38) warga Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung meninggal dunia setelah keluar dari wahana rumah hantu di area Basecamp Apollo Supermall, Jalan Pangeran Diponegoro, Tulungagung, Rabu (29/7) sekitar pukul 14.31 WIB.

Kapolsek Tulungagung Kota Kompol Puji Hartanto mengatakan pihaknya langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari pengelola.

"Begitu menerima laporan, anggota kami langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan para saksi, serta berkoordinasi dengan Tim Inafis dan tenaga medis guna memastikan kronologi kejadian secara objektif," kata Puji.

Berdasarkan keterangan saksi, korban datang bersama rekannya dan memasuki wahana rumah hantu di area Basecamp Apollo Supermall sekitar pukul 14.28 WIB.

Beberapa menit kemudian korban keluar dari wahana, sempat berlari, lalu berdiri di depan pintu keluar sebelum tiba-tiba pingsan dan terjatuh. Saat terjatuh, wajah korban membentur kursi yang berada di sekitar lokasi.

Petugas dan saksi yang berada di lokasi kemudian berupaya memberikan pertolongan awal serta memeriksa kondisi korban. Pengelola langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tulungagung Kota karena korban tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Personel kepolisian bersama Tim Inafis Polres Tulungagung dan Tim Emergency Medical Response (TERM) RSUD dr Iskak kemudian melakukan olah TKP serta pemeriksaan awal.

Dari hasil pemeriksaan, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Petugas juga menemukan luka pada pipi kiri yang diduga akibat benturan dengan kursi saat korban terjatuh.