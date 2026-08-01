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Puluhan Penerima MBG Diduga Keracunan, Dinkes Temukan Daging Berbau dan Berlendir

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 09:34 WIB
Puluhan Penerima MBG Diduga Keracunan, Dinkes Temukan Daging Berbau dan Berlendir - JPNN.com Jatim
Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung mengambil sampel makanan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (31/7/2026). Dinas Kesehatan mengamankan sampel makanan untuk diuji di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya guna menyelidiki penyebab dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami puluhan penerima manfaat. ANTARA/HO-Tim Pengawas Keamanan Pangan MBG Rejotangan

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung mengamankan sejumlah sampel makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diuji di laboratorium menyusul dugaan keracunan yang dialami puluhan penerima manfaat di Kecamatan Rejotangan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Tulungagung dr Aris Setiawan mengatakan laporan dugaan keracunan baru diterima pada Rabu (29/7), meski para penerima manfaat mulai mengalami gejala sejak Senin (27/7) malam hingga Selasa (28/7).

"Pada Senin malam hingga Selasa siang penerima manfaat sudah mulai merasakan gejala. Namun, kami baru menerima laporan pada Rabu," kata Aris, Jumat (31/7).

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Setelah menerima laporan, tim Dinkes langsung mendatangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakisrejo untuk melakukan penyelidikan epidemiologi sekaligus mengamankan sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan.

Sampel yang diamankan terdiri atas nasi, olahan daging sapi, oseng buncis-tempe, dan selada air.

Seluruh sampel kemudian dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Surabaya untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.

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"Hasil pemeriksaan laboratorium diperkirakan keluar dalam waktu sekitar dua pekan," ujarnya.

Berdasarkan keterangan sejumlah penerima manfaat, olahan daging sapi yang disajikan tercium beraroma kurang sedap dan memiliki tekstur berlendir saat dikonsumsi.

Dinkes Tulungagung menguji sampel makanan program MBG setelah puluhan penerima manfaat diduga mengalami keracunan.
Sumber Antara
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TAGS   keracunan MBG makan bergizi gratis keracunan makanan Dinkes Tulungagung bblkm surabaya sppg pakisrejo

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