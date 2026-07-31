Indomilk FnB Solutions Tutup Bakepreneur Roadshow 2026 dengan Inovasi Coffee Pairing

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indomilk FnB Solutions menutup rangkaian Indomilk Bakepreneur Roadshow 2026 di Surabaya dengan mengangkat tema The Art of Curated Bite-Sized Pastries x Coffee Pairing.

Kegiatan yang digelar di Sky Lounge, The Westin Surabaya itu menjadi bagian dari komitmen Indomilk FnB Solutions, lini bisnis PT Indolakto dalam mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman (F&B) melalui penyediaan produk dairy berkualitas, edukasi, serta inovasi bisnis.

Sebelumnya, roadshow tersebut telah digelar di Bandung, Bali, Semarang, dan Medan.

Baca Juga: Mahasiswa VCD UC Pamerkan Karya Kreatif Mulai Komik Kesehatan Mental Hingga FnB

General Manager Cold Chain PT Indolakto Adryan Widodo mengatakan tren konsumsi kopi yang terus meningkat menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis melalui inovasi menu.

"Berdasarkan berbagai tren, sinergi antara sajian makanan berkualitas dan budaya minum kopi masyarakat merupakan peluang yang harus dimanfaatkan pelaku usaha. Melalui roadshow di lima kota ini, kami ingin membantu pelaku F&B mengoptimalkan peluang tersebut melalui strategi coffee pairing dan kreasi bite-sized pastry," kata Adryan tertulis, Jumat (31/7).

Dia menjelaskan di tengah meningkatnya harga bahan baku, pelaku usaha dituntut tetap menjaga kualitas produk sekaligus mempertahankan efisiensi biaya.

Baca Juga: Pelaku FnB di Surabaya Hadirkan Layanan Lebih Dekat dengan Masyarakat

Mengacu pada survei Jakpat 2025, sebanyak 46 persen masyarakat Indonesia merupakan konsumen kopi harian. Kondisi itu dinilai membuka peluang bagi pelaku industri hotel, restoran, dan kafe (Horeka) untuk menghadirkan inovasi menu pendamping kopi yang mampu meningkatkan nilai transaksi.

Salah satunya melalui konsep curated bite-sized pastry, yakni pastry berukuran kecil yang dirancang sebagai pasangan minum kopi sekaligus strategi upselling.