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PSHT Ancam Gelar Aksi Lebih Besar Jika DPO Pembacokan Tak Kunjung Ditangkap

Jumat, 31 Juli 2026 – 20:02 WIB
PSHT Ancam Gelar Aksi Lebih Besar Jika DPO Pembacokan Tak Kunjung Ditangkap - JPNN.com Jatim
Ribuan anggota PSHT menggelar aksi damai di Polrestabes Surabaya untuk mendesak polisi mengusut tuntas kasus pembacokan yang diduga dilakukan oknum debt collector, Jumat (31/7). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menggelar aksi damai di Mapolrestabes Surabaya, Jumat (31/7), menuntut kepolisian segera menangkap seluruh pelaku dugaan pembacokan terhadap salah seorang anggota mereka.

Komando Arus Bawah PSHT Jawa Timur Bondan mengatakan pihaknya masih memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk menuntaskan proses pengejaran terhadap satu pelaku yang hingga kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Namun, dia mengingatkan akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pelaku tak kunjung ditangkap.

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"Bilamana ini nanti berlarut-larut dan pelaku tidak tertangkap, saya pastikan akan kami hitamkan dengan massa yang lebih besar," kata Bondan.

Menurut dia, untuk saat ini PSHT masih mempercayakan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada kepolisian. Dia meminta seluruh anggota menahan diri sembari menunggu perkembangan penyelidikan.

"Kamj kasih kesempatan kepada beliau-beliau karena menangkap orang itu tidak seperti beli motor. Kami tunggu dulu. Kalau berlarut-larut, kami hitamkan lagi," ujarnya.

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Bondan mengklaim aksi lanjutan nantinya dapat diikuti lebih dari 10 ribu anggota PSHT dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Dia juga mengajak masyarakat, khususnya warga PSHT, membantu kepolisian apabila mengetahui keberadaan pelaku yang masih buron.

PSHT memberi ultimatum kepada polisi agar segera menangkap DPO kasus pembacokan di Surabaya. Mereka mengancam menggelar aksi lebih dari 10 ribu massa.
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