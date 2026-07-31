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Ribuan Massa Kepung Markas Debt Collector di Surabaya, Aparat Bentuk Barikade

Jumat, 31 Juli 2026 – 17:02 WIB
Ribuan Massa Kepung Markas Debt Collector di Surabaya, Aparat Bentuk Barikade - JPNN.com Jatim
Aparat dari TNI Polri membentuk barikade mengamankan aksi dari PSHT di Jalan Teuku Umar, Surabaya buntut insiden pembacokan yang dilakukan debt collector, Jumat (31/7). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan massa berpakaian serba hitam mendatangi sebuah markas perusahaan penagihan utang (debt collector) di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Jumat (31/7) sore.

Massa mulai memadati kawasan sekitar pukul 16.14 WIB. Kerumunan terlihat memenuhi ruas Jalan Kartini yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi markas.

Sambil membawa bendera perguruan silat, sebagian massa menggeber-geber sepeda motor yang dikendarai. Sejumlah orang juga terlihat melempar benda ke arah barikade aparat serta meneriakkan yel-yel.

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Untuk mengantisipasi situasi yang semakin memanas, ratusan personel gabungan TNI dan Polri diterjunkan ke lokasi. Aparat membentuk barikade di depan markas guna mencegah massa memasuki area tersebut.

Pengamanan juga dilakukan di sejumlah titik di sekitar Jalan Teuku Umar untuk mengantisipasi bentrokan maupun gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dampak dari aksi tersebut, sejumlah pertokoan, perkantoran, hingga restoran di sekitar lokasi memilih menutup operasional lebih awal. Beberapa akses menuju permukiman warga juga tampak ditutup menggunakan pagar sebagai langkah antisipasi.

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Hingga berita ini ditulis, aparat keamanan masih bersiaga di lokasi untuk mengendalikan situasi.

Belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai penyebab berkumpulnya ribuan massa tersebut.

Ribuan massa mendatangi markas debt collector di Jalan Teuku Umar, Surabaya. Ratusan personel TNI-Polri membentuk barikade untuk mengamankan situasi.
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TAGS   Aksi PSHT Demo psht demo psht surabaya pembacokan debt collector debt collector Polrestabes Surabaya

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