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Rayakan 25 Tahun, JKIND Hadirkan Teknologi Kaca Film dan PPF Terbaru di GIIAS 2026

Jumat, 31 Juli 2026 – 17:32 WIB
Rayakan 25 Tahun, JKIND Hadirkan Teknologi Kaca Film dan PPF Terbaru di GIIAS 2026 - JPNN.com Jatim
JKIND merayakan 25 tahun di GIIAS 2026 dengan menghadirkan inovasi kaca film LLumar, CPF1, serta Paint Protection Film Duratect lengkap dengan berbagai promo menarik. Foto: Dok. JKIND

jatim.jpnn.com, TANGERANG - PT Jaya Kreasi Indonesia (JKIND) merayakan hari jadinya yang ke-25 dengan berpartisipasi sebagai sponsor di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Momentum tersebut dimanfaatkan perusahaan distributor dan aplikator kaca film otomotif, kaca film arsitektural, serta Paint Protection Film (PPF) itu untuk mempertegas eksistensi sekaligus memperkenalkan inovasi produk kepada masyarakat.

Selama 25 tahun berkiprah di Indonesia, JKIND terus menghadirkan solusi perlindungan kendaraan dan bangunan melalui tiga merek andalannya, yakni LLumar, CPF1, dan Duratect.

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National Sales & Marketing Manager PT Jaya Kreasi Indonesia Herrys mengatakan perjalanan selama seperempat abad menjadi bukti kepercayaan yang diberikan konsumen, mitra bisnis, hingga jaringan dealer resmi di seluruh Indonesia.

"Perjalanan 25 tahun ini adalah bukti dari kepercayaan mendalam yang diberikan oleh masyarakat, mitra bisnis, dan jaringan dealer resmi kami di seluruh Indonesia. Kehadiran kami di GIIAS 2026 bukan sekadar pameran produk, melainkan bentuk apresiasi kami secara langsung kepada konsumen," ujar Herrys, Jumat (31/7).

Dia menyatakan memasuki usia ke-25, JKIND berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menghadirkan produk-produk terbaik bagi masyarakat.

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"LLumar, CPF1, dan Duratect kami hadirkan sebagai investasi terbaik bagi setiap penggunanya," katanya.

Melalui LLumar, JKIND menawarkan kaca film premium dengan teknologi penolakan panas (Total Solar Energy Rejected/TSER), kejernihan pandangan, serta perlindungan terhadap sinar ultraviolet (UV).

JKIND merayakan 25 tahun di GIIAS 2026 dengan menghadirkan inovasi kaca film LLumar, CPF1, serta Paint Protection Film Duratect lengkap dengan berbagai promo.
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TAGS   jkind teknologi kaca film ppf mobil giias 2026 berita otomotif Pameran Otomotif kaca film mobil kaca film premium

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