Ribuan Massa PSHT Datangi Polrestabes Surabaya, Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mulai memadati halaman Polrestabes Surabaya menggelar aksi damai terkait kasus pembacokan yang diduga dilakukan oknum debt collector terhadap petugas parkir di Jalan Basuki Rahmat, Jumat (31/7).

Massa yang mengenakan seragam hitam dan membawa bendera PSHT mulai berdatangan secara bergelombang sejak sekitar pukul 14.30 WIB.

Tak lama berselang, mobil komando tiba di depan Polrestabes Surabaya. Melalui pengeras suara, koordinator lapangan mengimbau seluruh peserta aksi tetap menjaga ketertiban.

"Mari dulur-dulur merapat, kita buktikan arus bawah PSHT cinta damai, tidak anarkis," ujar orator.

Dalam orasinya, massa mengecam aksi kekerasan yang diduga dilakukan oknum debt collector terhadap anggota PSHT yang menjadi korban pembacokan.

"Kami mengkritik aksi debt collector yang telah melakukan kekerasan kepada saudara kami. Ini merupakan kebiadaban premanisme yang berkedok debt collector," katanya.

Selain itu, massa menilai pelaku bertindak sewenang-wenang dengan membawa senjata tajam saat proses penarikan kendaraan.

"Kami tidak mengganggu ketertiban, tetapi mereka seperti jawara, petantang-petenteng membawa senjata dan melakukan tindakan anarkis kepada saudara kami," ujar orator.