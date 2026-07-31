Polisi Siagakan 300 Personel Kawal Aksi PSHT di Surabaya, Pastikan Tak Ada Penyekatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menyiagakan sekitar 300 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa damai yang digelar salah satu perguruan silat di Surabaya, Jumat (31/7).

Wakapolrestabes Surabaya AKBP Rosyid Hartanto mengatakan personel disebar di sejumlah titik, termasuk lokasi berkumpulnya massa, guna memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.

"Kami berharap penyampaian aspirasi dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga mendorong teman-teman PSHT menyampaikan aspirasi di Polrestabes Surabaya karena di sana sudah ditampung oleh Bapak Kapolrestabes," kata Rosyid.

Menurut dia, kepolisian telah menunjukkan perkembangan penanganan kasus pembacokan di Jalan Basuki Rahmat yang menjadi pemicu aksi tersebut. Sejumlah pelaku telah diamankan, sedangkan satu tersangka lainnya telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan masih dalam pengejaran.

Selain menangani perkara tersebut, Polrestabes Surabaya juga akan menertibkan aktivitas debt collector (DC) ilegal serta mendorong perusahaan pembiayaan menjalankan prosedur sesuai ketentuan agar kejadian serupa tidak terulang.

Rosyid menegaskan ratusan personel yang diterjunkan mengedepankan pendekatan persuasif selama pengamanan berlangsung.

"Mereka bertugas melakukan penghalauan dan memberikan imbauan agar situasi tetap kondusif," ujarnya.

Terkait adanya massa yang berkumpul di sebuah rumah di Surabaya, Rosyid memastikan lokasi tersebut merupakan rumah milik seorang warga asal Maluku dan bukan kantor resmi maupun sekretariat organisasi tertentu.