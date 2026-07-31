Mahasiswa Ubaya Ciptakan Robot Catur AI, Bisa Melawan Manusia dengan Akurasi Tinggi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Surabaya (Ubaya) bernama Agung mengembangkan Smart Chess, robot catur yang mengintegrasikan lengan robot industri, kamera, dan AI untuk bermain catur sekaligus menjadi media riset pengembangan teknologi robotika.

Inovasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menggunakan lengan robot industri. Saat ini, inovasi tersebut difungsikan sebagai media bermain dan latihan catur, sekaligus menjadi model pengembangan integrasi AI dengan robot industri.

"Fokus tugas akhir ini adalah mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan robot industri. Saat ini memang diterapkan pada permainan catur sebagai media latihan dan bermain, tetapi harapannya konsep ini bisa dikembangkan untuk kebutuhan industri," ujar Agung, Jumat (31/7).

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Dia menjelaskan catur dipilih karena memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Menurutnya, apabila robot mampu menjalankan instruksi yang rumit dalam permainan catur, konsep serupa dapat diterapkan pada proses industri yang membutuhkan pengambilan keputusan berbasis AI.

Smart Chess memanfaatkan kamera webcam untuk mengenali posisi bidak di papan catur. Data dari kamera kemudian diproses AI untuk menentukan langkah terbaik sebelum lengan robot memindahkan bidak secara otomatis.

Saat ini, Smart Chess masih dikembangkan untuk skenario pertandingan manusia melawan robot.

Ke depan, sistem tersebut masih dapat disempurnakan, termasuk menghadirkan pertandingan robot melawan robot dan penambahan berbagai fitur berbasis AI.

"Selain digunakan untuk bermain, Smart Chess juga memiliki fitur latihan, seperti mengulang langkah (undo), menyusun ulang posisi bidak sesuai kebutuhan, hingga membuat berbagai skenario latihan, misalnya mencari langkah skakmat dalam beberapa langkah atau mempelajari posisi tertentu," katanya.