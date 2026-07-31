51 Lot Barang Rampasan Laku Terjual, Kejari Ponorogo Kantongi PNBP Rp77,58 Juta

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp77,58 juta ke kas negara dari hasil penjualan langsung barang rampasan dan barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Ponorogo Sebastian Purwita Handoko mengatakan penjualan langsung dilakukan sesuai kewenangan kejaksaan terhadap barang dengan nilai limit di bawah Rp35 juta maupun barang yang tidak memiliki dokumen kepemilikan.

"Penjualan langsung menjadi kewenangan kami untuk barang dengan nilai limit di bawah Rp35 juta dan barang yang tidak memiliki dokumen kepemilikan," kata Sebastian di Ponorogo, Kamis (30/7).

Sebanyak 51 lot barang berhasil terjual dalam dua tahap pelaksanaan.

Barang-barang tersebut meliputi 35 lot telepon genggam, kayu hasil perkara pembalakan liar, sepeda ontel bekas, hingga delapan unit sepeda motor yang sudah tidak layak pakai.

Menurut Sebastian, seluruh barang tersebut merupakan barang rampasan maupun barang bukti dari berbagai perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

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Kasusnya antara lain penyalahgunaan obat tanpa izin edar, pencurian, penadahan, hingga pembalakan liar.

Pada penjualan tahap pertama yang digelar Selasa, sebanyak 56 peserta mengikuti kegiatan tersebut dan menghasilkan PNBP sebesar Rp28.299.000 dari penjualan telepon genggam.