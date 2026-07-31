PLN Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik, Hadirkan SPKLU di Rest Area Tol Solo-Ngawi

jatim.jpnn.com, NGAWI - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan transisi energi nasional dengan menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Rest Area Tol 575A dan 575B ruas Solo-Ngawi.

Sebanyak lima unit SPKLU berkapasitas 180 kW dihadirkan di dua rest area tersebut untuk memperluas ekosistem kendaraan listrik sekaligus memudahkan pengguna kendaraan listrik saat melakukan perjalanan antardaerah.

General Manager PLN UID Jawa Timur Eric Rossi Priyo Nugroho mengatakan lokasi SPKLU dipilih karena berada di jalur strategis yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurutnya, kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik yang melakukan perjalanan lintas provinsi, baik dari arah barat ke timur maupun sebaliknya.

"Pembangunan SPKLU ini merupakan bentuk nyata dukungan PLN terhadap program pemerintah dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mengurangi emisi karbon dan mendukung target Net Zero Emissions (NZE) di Indonesia," kata Eric, Kamis (30/7).

Dia menjelaskan setiap kendaraan listrik yang menggunakan energi listrik menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

"Makin lengkap infrastruktur pengisian daya yang kami bangun, semakin besar pula kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Inilah kontribusi nyata PLN dalam mendukung target NZE sekaligus mewujudkan masa depan energi yang lebih bersih bagi generasi mendatang," ujarnya.

Selain di Rest Area Tol 575A dan 575B, PLN juga meresmikan SPKLU di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kabupaten Magetan.