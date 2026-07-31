Cuaca Jawa Timur 31 Juli 2026, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (31/7).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah dan berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Bojonegoro, Jember, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, Nganjuk, Paciitan, Pasuruan, Ponorogo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)