PSHT Berencana Aksi di Markas DC dan Polrestabes Surabaya, Tuntut Insiden Pembacokan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menerima surat pemberitahuan rencana aksi damai yang akan digelar komunitas Arush Bawah PSHT Jatim pada Jumat (31/7).

Polisi memastikan akan mengedepankan langkah mediasi dan audiensi agar situasi tetap aman dan kondusif.

Informasi mengenai aksi tersebut sebelumnya beredar di media sosial Instagram melalui akun @pshtnews. Dalam unggahan itu ditampilkan surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum bernomor 022/AD-PSHT/VII/2026 yang ditujukan kepada Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan.

Surat tersebut menyebutkan aksi damai dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB di dua titik, yakni markas debt collector (DC) Maluku 1 Rasa (M1R) di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Tegalsari, dan Mapolrestabes Surabaya.

Aksi itu disebut membawa tuntutan penolakan terhadap kekerasan serta mendesak aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili oknum debt collector yang diduga melakukan penganiayaan dan pembacokan terhadap dua petugas valet parkir tempat hiburan Ambyar, yakni Feri (25) dan Didik (28).

Kasat IntelkamPolrestabes Surabaya Kompol Awaludin Wijaya membenarkan pihaknya telah menerima surat pemberitahuan tersebut.

Baca Juga: Polisi Ungkap Kronologi dan Motif Debt Collector Bacok Dua Petugas Valet di Surabaya

"Surat pemberitahuannya memang sudah masuk dan sudah kami terima. Kalau memang nanti teknisnya seperti itu, tentu akan kami mediasi atau kami fasilitasi untuk audiensi. Insyaallah nanti bisa diaudiensikan," kata Awaludin, Rabu (29/7).

Menurut dia, berdasarkan surat yang diterima, aksi tersebut diperkirakan diikuti sekitar 10.000 peserta. Meski begitu, kepolisian masih akan berkoordinasi dengan berbagai pihak sebelum pelaksanaan kegiatan.