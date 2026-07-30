Polemik Indekos di Mulyorejo Masuk Babak Baru, Pemkot Surabaya Jadwalkan Pemeriksaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polemik pembangunan indekos di RW 11, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, memasuki babak baru.

Pemerintah, warga, pemilik bangunan, dan aparat keamanan menggelar mediasi di Ruang Rupatama Polsek Mulyorejo, Kamis (30/7) yang berakhir dengan kesepakatan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap bangunan tersebut.

Mediasi dihadiri Camat Mulyorejo, Kapolsek Mulyorejo Kompol Subakri, perwakilan pemerintah kota, Babinsa, Koramil, Ketua RW 11, Ketua RT 3, perwakilan warga, serta pemilik rumah kos.

Kapolsek Mulyorejo Kompol Subakri mengatakan kepolisian hanya berperan sebagai fasilitator agar persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah.

"Kami di sini hanya memediasi agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan persoalan ini secara damai," katanya.

Kuasa hukum warga Dharmahusada Permai Jozua Poli mengapresiasi langkah pemerintah yang akhirnya membuka ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kalau respons warga kami senang karena kita bisa berbicara. Apa yang kita keluhkan bisa disampaikan. Dari pihak kelurahan, kecamatan, hingga Polsek bisa memahami persoalan yang terjadi," ujarnya.

Namun, menurut Jozua, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait penerapan regulasi dan kesesuaian dokumen perizinan bangunan.