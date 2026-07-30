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Manajemen Resto di Surabaya Tegaskan Kooperatif Klarifikasi Dugaan Ketidakpatuhan Pajak

Kamis, 30 Juli 2026 – 21:00 WIB
Manajemen Resto di Surabaya Tegaskan Kooperatif Klarifikasi Dugaan Ketidakpatuhan Pajak - JPNN.com Jatim
Manajemen Ayam Goreng Ny Suhartini mendatangi Bapenda Surabaya untuk mengklarifikasi terkait dugaan ketidakpatuhan membayar pajak. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Manajemen Restoran Ayam Goreng Ny Suharti mendatangi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Kamis (30/7) untuk mengklarifikasi dugaan persoalan perpajakan yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Dalam pertemuan tersebut, pihak restoran menyatakan siap bersikap kooperatif, termasuk menyerahkan dokumen pembukuan sebagai bagian dari proses pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Kuasa hukum Ayam Goreng Ny Suharti, Fransiscus Domianus Leftungun mengatakan kedatangannya bersama Manajer Operasional Agung Nugroho bertujuan mencocokkan data perpajakan yang dimiliki perusahaan dengan data yang ada di Bapenda.

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“Kami datang untuk melakukan cross-check terkait kewajiban perpajakan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak. Kami mendukung upaya pemerintah dalam penegakan kepatuhan pajak,” ujar Fransiscus, Kamis (30/7).

Dari hasil pertemuan itu, kedua belah pihak menyepakati agenda lanjutan pada Senin mendatang.

Dalam pemeriksaan tersebut, manajemen restoran diminta membawa seluruh dokumen pembukuan untuk dicocokkan dengan data yang dimiliki Bapenda.

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“Senin nanti kami akan bertemu dengan kepala bidang yang menangani pemeriksaan. Kami diminta menyiapkan seluruh pembukuan agar bisa dibandingkan dengan data Bapenda,” kata Fransiscus.

Dia menjelaskan dalam pertemuan tersebut pihaknya juga diperlihatkan data perpajakan milik Bapenda. Namun, sesuai prosedur, data tersebut hanya dapat dilihat di lokasi dan tidak diperbolehkan untuk difoto maupun disalin.

“Kami hanya diberi kesempatan membaca data. Dari situ Pak Agung bisa mencermati apakah data tersebut sesuai dengan yang diketahuinya selama ini,” jelasnya.

Manajemen Ayam Goreng Ny Suharti mendatangi Bapenda Surabaya untuk klarifikasi pajak. Dokumen pembukuan akan disiapkan dalam pemeriksaan lanjutan
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TAGS   Kota Surabaya Bapenda Surabaya pajak restoran ayam goreng surabaya ayam goreng Ny Suharti pakak ayam goreng Ny Suharti

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