Viral Ayah di Surabaya Diduga Telantarkan Anak, Tak Diberi Makan hingga Mengemis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang ayah di Surabaya berinisial S diduga menelantarkan anaknya A (5). Dugaan itu diungkap sang ibu Agustin Arimardika (33) melalui unggahanya di media sosial Instagram.

Dalam unggahan tersebut, Agustin meminta bantuan bilamana ada masyarakat yang menemukan anaknya, segera memberitahu.

Selama ini, kata Agustin, anak perempuannya itu dibawa paksa oleh mantan suaminya. Namun, tidak diberikan penghidupan yang layak.

Kondisi A yang semula sehat dan terawat, berubah menjadi lusuh dan tak terurus. Kasus ini, pun akhirnya viral.

Agustin menceritakan kejadian itu bermula saat mantan suaminya itu meminta bertemu anaknya A karena rindu. Dia tidak melarang, tetapi bisa bertemu saat anaknya libur sekolah yakni, Jumat, Sabtu, dan Minggu.

"Saya berangkat kerja sekalian saya anterin ke rumahnya di Keputran awal Maret sekitar tanggal 1 atau 2 Maret. Sekalian berangkat kerja saya siapkan baju ganti. Niatnya Jumat saya antar dan Minggu saya jemput," kata Agustin, Kamis (30/7).

Agustin tak punya pikiran aneh-aneh. Sebab, anaknya bersama ayahnya yang dianggap akan melindungi buah hasil pernikahnya tersebut.

Namun, pikiran itu ternyata berubah menjadi petaka. Agustin berniat menjemput A pada Senin siang, tetapi dihalang-halangi sang mantan suami.