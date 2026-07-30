Peduli Generasi Masa Depan, SIER Salurkan Bantuan Nutrisi bagi Balita Stunting

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Kali ini, perusahaan menyalurkan bantuan nutrisi berupa susu bagi balita stunting di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis, Surabaya.

Bantuan tersebut diserahkan Kepala Departemen TJSL dan Keberlanjutan PT SIER Puspita Ernawati kepada orang tua balita penerima manfaat di Kantor Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Rabu (29/7).

Baca Juga: SIER Perkuat Kolaborasi dengan Pemkot Surabaya untuk Riset dan Inovasi Berkelanjutan

Penyerahan bantuan turut disaksikan Camat Tenggilis Wawan Windarto dan Lurah Tenggilis Mejoyo Eny Nurotul Khotimah.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER Yogi Widi Kurniawan mengatakan bantuan itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan, yang merupakan anggota Holding BUMN Danareksa, dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting, khususnya di wilayah sekitar operasional perusahaan.

“Melalui program TJSL, SIER ingin hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk dunia usaha. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi balita sehingga tumbuh kembangnya semakin optimal,” ujar Yogi.

Menurut dia, investasi terbaik adalah investasi pada kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Karena itu, SIER akan terus menjalankan berbagai program sosial yang berfokus pada bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.