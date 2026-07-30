Serunya 300 Pengguna Honda PCX Touring ke Bromo, Ini yang Bikin Perjalanan Makin Nyaman

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) menggelar Road to PCX Day Explore East Java yang diikuti sekitar 300 pengguna Honda PCX. Kegiatan touring bertema Unity in the Ride, Brotherhood in the Journey itu menjadi ajang mempererat solidaritas komunitas sekaligus merasakan langsung kenyamanan Honda PCX160 saat melintasi rute Surabaya hingga Bromo.

Touring dimulai dari Dealer MPM Simpang Dukuh Surabaya dan melintasi Sidoarjo, Pasuruan, hingga Probolinggo sebelum berakhir di Kopi Dewa 19 Restography Bromo, Minggu (19/7).

Sepanjang perjalanan sejauh sekitar 125 kilometer dengan waktu tempuh kurang lebih 3,5 jam, peserta disuguhi beragam panorama khas Jawa Timur, mulai dari kawasan perkotaan, hamparan persawahan, hingga udara sejuk pegunungan menuju Bromo.

Kenyamanan berkendara menjadi salah satu daya tarik utama. Honda PCX160 hadir dengan posisi berkendara ergonomis, jok lebar, ruang kaki lega, serta suspensi yang dirancang untuk menunjang perjalanan jarak jauh.

Didukung mesin 160cc eSP+ yang bertenaga sekaligus efisien, motor tersebut dinilai mampu memberikan pengalaman berkendara yang nyaman. Fitur Honda RoadSync juga memudahkan pengendara mengakses navigasi, telepon, pesan, hingga musik melalui koneksi headset Bluetooth tanpa mengganggu konsentrasi saat berkendara.

Sebelum touring dimulai, seluruh peserta mengikuti Safety Riding Briefing sebagai pengingat pentingnya mengutamakan keselamatan di jalan.

Melalui kampanye #Cari_Aman, peserta diimbau menjaga jarak aman, mematuhi batas kecepatan, menggunakan perlengkapan berkendara lengkap, serta menerapkan etika berlalu lintas selama perjalanan.

Setibanya di kawasan Bromo, peserta mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari Community Gathering PCX Jawa Timur, sharing session antarkomunitas, hiburan musik akustik, pengenalan warna terbaru Honda PCX160, games, social media activation, hingga undian berhadiah.