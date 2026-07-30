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Pemprov Jatim Luncurkan KATALIS, Langkah Baru Percepat Industri Hijau

Kamis, 30 Juli 2026 – 14:31 WIB
Pemprov Jatim Luncurkan KATALIS, Langkah Baru Percepat Industri Hijau - JPNN.com Jatim
Pemprov Jawa Timur dan New Energy Nexus Indonesia meluncurkan KATALIS untuk mempercepat dekarbonisasi industri melalui kolaborasi dengan startup teknologi bersih atau cleantech. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama New Energy Nexus Indonesia meluncurkan program Kemitraan Industri-Startup untuk Transisi Hijau (KATALIS) Jawa Timur sebagai upaya mempercepat dekarbonisasi sektor industri.

Program tersebut menjadi wadah yang mempertemukan pelaku industri dengan startup penyedia teknologi bersih (cleantech) agar inovasi yang dikembangkan dapat langsung diterapkan untuk menjawab kebutuhan industri.

Peluncuran KATALIS Jatim ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Hotel Morazen, Surabaya, Kamis (30/7).

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Direktur New Energy Nexus Indonesia Diyanto Imam mengatakan kolaborasi tersebut merupakan langkah nyata untuk memperkuat peran inovasi dalam mendukung ekosistem industri hijau di Jawa Timur.

"Penandatanganan kesepakatan hari ini adalah aksi nyata mendukung peran inovasi dalam ekosistem industri hijau di Jawa Timur," ujar Diyanto.

Dia menjelaskan, KATALIS Jatim akan menjembatani kebutuhan industri dengan solusi yang ditawarkan startup teknologi bersih.

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Dengan begitu, inovasi yang selama ini dikembangkan startup tidak berhenti pada tahap riset maupun pengembangan, tetapi dapat diadopsi untuk menyelesaikan persoalan nyata di sektor industri.

Menurut Diyanto, tahap awal program akan diawali dengan pemetaan kondisi industri di Jawa Timur.

Pemprov Jawa Timur dan New Energy Nexus Indonesia meluncurkan KATALIS untuk mempercepat dekarbonisasi industri.
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TAGS   Katalis Pemprov Jatim dekarbonisasi industri New Energy Nexus Indonesia startup cleantech

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