BGN Tutup 12 Dapur MBG di Bangkalan, Ini Daftar Pelanggaran yang Ditemukan

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan.

Langkah tersebut diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran administrasi dan operasional, termasuk kasus keracunan makanan pada salah satu dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Program MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika menegaskan penghentian operasional tersebut bersifat sementara.

"Ke-12 SPPG yang ditutup ini bersifat sementara," kata Bambang, Rabu (29/7).

Dia menjelaskan, hasil evaluasi bersama BGN menemukan beberapa SPPG belum memenuhi persyaratan operasional.

Salah satunya adalah belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

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Selain itu, terdapat sejumlah SPPG yang belum memiliki tenaga ahli gizi maupun kepala SPPG sebagai penanggung jawab operasional.

"Ada satu SPPG yang belum memiliki IPAL. Selebihnya belum memiliki ahli gizi, dan ada pula yang ditutup karena kasus keracunan makanan," ujarnya.