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GROHE Ungkap Tren Baru, Kamar Mandi Kini Jadi Simbol Kemewahan Modern

Kamis, 30 Juli 2026 – 09:44 WIB
GROHE Ungkap Tren Baru, Kamar Mandi Kini Jadi Simbol Kemewahan Modern - JPNN.com Jatim
GROHE mengungkap tren terbaru bahwa kamar mandi kini menjadi ruang wellness di rumah. Didukung teknologi Aqua Intelligence, pengalaman mandi dirancang lebih nyaman, presisi, dan relaks. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di tengah ritme kehidupan urban yang semakin padat, makna kemewahan mengalami perubahan. Kini, kemewahan tidak lagi sekadar diukur dari besarnya rumah atau banyaknya aset yang dimiliki, melainkan dari kualitas ruang yang mampu menghadirkan kenyamanan dan menjaga kesejahteraan penghuninya.

Salah satu ruang yang mengalami transformasi paling signifikan adalah kamar mandi.

Jika dulu hanya berfungsi sebagai tempat membersihkan diri, kini kamar mandi berkembang menjadi ruang personal untuk memulihkan energi sebelum maupun setelah menjalani aktivitas.

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Perubahan gaya hidup tersebut juga tercermin dalam berbagai riset industri.

Laporan 2026 Bath Trends dari National Kitchen & Bath Association (NKBA) menunjukkan sebanyak 77 persen pelaku industri, mulai dari arsitek, desainer interior, pengembang hingga produsen, menilai desain kamar mandi kini semakin berorientasi pada integrasi aspek wellness, teknologi, dan keberlanjutan.

Sementara itu, GROHE 2026 Bathroom Trends Report menyebut kamar mandi sebagai the emotional center of the home, yakni ruang privat yang membantu seseorang mempersiapkan diri menghadapi hari sekaligus memulihkan energi setelah beraktivitas.

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Riset pasar GROHE juga menunjukkan rata-rata konsumen hanya memiliki waktu sekitar lima menit untuk mandi. Kondisi tersebut membuat kualitas pengalaman mandi menjadi semakin penting.

Marketing Director LIXIL Water Technology Indonesia Arfindi Batubara mengatakan konsumen saat ini tidak lagi memilih produk hanya berdasarkan fungsi, tetapi juga pengalaman yang mampu meningkatkan kualitas hidup.

GROHE mengungkap tren terbaru bahwa kamar mandi kini menjadi ruang wellness di rumah. Didukung teknologi Aqua Intelligence, pengalaman mandi lebih nyaman.
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TAGS   Grohe kamar mandi mewah GROHE Aqua Intelligence shower GROHE kamar mandi modern tren kamar mandi 2026

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