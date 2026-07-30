Cuaca Jawa Timur 30 Juli 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (30/7).

Paginya Sumenep dan Tuban berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Kota Batu dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Malang, Mojokerto, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)