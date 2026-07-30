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Port FC Buang Keunggulan 2-0, Sarawut Treephan Akui Sangat Kecewa

Kamis, 30 Juli 2026 – 11:06 WIB
Port FC Buang Keunggulan 2-0, Sarawut Treephan Akui Sangat Kecewa - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Port FC Bruno Moreira (kiri) berebut bola dengan pemain Persija Jakarta Stjepan Loncar (kanan) saat pertandingan penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GBT Surabaya, Rabu (29/7/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Port FC Sarawut Treephan mengaku kecewa timnya gagal mengamankan kemenangan setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Persija Jakarta pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7).

Port FC sempat unggul dua gol lebih dulu, tetapi Persija mampu bangkit dan menyamakan kedudukan pada babak kedua.

"Kami tidak senang dengan hasil ini karena sempat unggul 2-0, tetapi akhirnya menjadi 2-2," ujar Sarawut seusai pertandingan.

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Pelatih asal Thailand itu menjelaskan dua pemainnya mengalami cedera saat pertandingan sehingga memaksanya mengubah strategi yang telah disiapkan.

Akibat kondisi tersebut, taktik yang dirancang tidak bisa diterapkan secara maksimal.

Meski begitu, Sarawut tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya yang dinilai mampu menunjukkan kerja sama tim yang baik sepanjang laga.

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"Taktik yang kami siapkan tidak bisa dijalankan karena pemain kami tidak lengkap. Namun, di pertandingan ini kami sebenarnya bermain dengan baik dari segi kerja sama tim," katanya.

Menghadapi Persebaya Surabaya pada laga terakhir Grup B, Sarawut menegaskan duel tersebut sangat penting untuk menjaga peluang Port FC melaju ke semifinal.

Pelatih Port FC Sarawut Treephan kecewa timnya gagal mempertahankan keunggulan 2-0 atas Persija. Bruno Moreira kini mengalihkan fokus untuk laga lawan Persebaya
Sumber Antara
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TAGS   Persija port fc port fc vs persija Sarawut Treephan piala presiden 2026

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