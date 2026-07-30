Port FC Buang Keunggulan 2-0, Sarawut Treephan Akui Sangat Kecewa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Port FC Sarawut Treephan mengaku kecewa timnya gagal mengamankan kemenangan setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Persija Jakarta pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7).

Port FC sempat unggul dua gol lebih dulu, tetapi Persija mampu bangkit dan menyamakan kedudukan pada babak kedua.

"Kami tidak senang dengan hasil ini karena sempat unggul 2-0, tetapi akhirnya menjadi 2-2," ujar Sarawut seusai pertandingan.

Pelatih asal Thailand itu menjelaskan dua pemainnya mengalami cedera saat pertandingan sehingga memaksanya mengubah strategi yang telah disiapkan.

Akibat kondisi tersebut, taktik yang dirancang tidak bisa diterapkan secara maksimal.

Meski begitu, Sarawut tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya yang dinilai mampu menunjukkan kerja sama tim yang baik sepanjang laga.

"Taktik yang kami siapkan tidak bisa dijalankan karena pemain kami tidak lengkap. Namun, di pertandingan ini kami sebenarnya bermain dengan baik dari segi kerja sama tim," katanya.

Menghadapi Persebaya Surabaya pada laga terakhir Grup B, Sarawut menegaskan duel tersebut sangat penting untuk menjaga peluang Port FC melaju ke semifinal.