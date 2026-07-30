Polisi Tegaskan Isu Pelaporan Tokoh NU oleh Muhammadiyah di Sampang Hoaks

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Polres Sampang memastikan informasi yang menyebut Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Karang Penang melaporkan Mustasyar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Karang Penang sekaligus Pengasuh Ponpes Karang Durin, KH Ahmad Fauzan Zaini, ke polisi adalah hoaks.

Isu tersebut sempat memicu sejumlah warga Nahdliyin mendatangi Kantor PCM Karang Penang pada Senin (27/7) untuk meminta klarifikasi.

Kabar yang beredar menyebut isi ceramah KH Ahmad Fauzan Zaini yang menyinggung Muhammadiyah telah dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, setelah dilakukan klarifikasi, dipastikan tidak pernah ada laporan dari pihak Muhammadiyah terhadap tokoh NU tersebut.

“Informasi yang menyebut PCM Karang Penang akan melaporkan ke polisi itu hoaks. Alhamdulillah situasi bisa diamankan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Eko, Rabu (29/7).

Menurutnya, kesalahpahaman bermula dari pesan yang beredar melalui aplikasi percakapan sehingga memunculkan anggapan adanya pelaporan. Untuk memastikan kebenarannya, warga kemudian mendatangi kantor PCM Karang Penang.

“Awalnya hanya kesalahpahaman terkait pesan yang beredar. Karena itu, saudara-saudara kita dari NU datang untuk mengklarifikasi langsung ke kantor Muhammadiyah,” ujarnya.

Polres Sampang bersama unsur Muspika kemudian memfasilitasi pertemuan yang dihadiri Camat Karang Penang, Ketua PCM Karang Penang, Ketua MWC NU Karang Penang, tokoh masyarakat, serta jajaran pengurus Pondok Pesantren Karang Durin.