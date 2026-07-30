Shin Tae-yong Bongkar Kunci Persija Bangkit Setelah Tertinggal 0-2 dari Port FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengungkap perubahan posisi pemain menjadi kunci kebangkitan Macan Kemayoran saat menahan imbang Port FC 2-2 pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7).

Persija sempat tertinggal dua gol pada babak pertama sebelum akhirnya bangkit dan mengamankan satu poin.

"Setelah babak pertama kami memperbaiki positioning pemain dan itu menjadi salah satu faktor yang membawa kami bisa menyamakan kedudukan," ujar Shin seusai pertandingan.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengapresiasi mental para pemain yang tidak menyerah meski sempat tertinggal 0-2.

Menurut dia, perubahan penempatan posisi pada babak kedua membuat permainan Persija lebih efektif hingga mampu menyamakan skor.

Shin juga menilai para pemain asing Persija mulai menunjukkan perkembangan positif meski belum memiliki banyak waktu untuk membangun chemistry.

Dia menjelaskan proses adaptasi pemain baru lebih banyak dilakukan melalui pertandingan dibandingkan sesi latihan.

Selain itu, absennya enam pemain yang memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF turut memengaruhi kekuatan Persija.