Babylon Gelar Promo Berhadiah untuk Konsumen, Simak Syaratnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Iekimtie 19 memperluas pasar dan distribusi produknya ke berbagai daerah di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi perusahaan dalam menghadirkan produk berkualitas yang lebih dekat dengan konsumen.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan, perusahaan yang berlokasi di Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, itu meluncurkan program promosi berhadiah bagi pengguna minyak telon Babylon yang akan dimulai pada awal Agustus 2026.

Dalam program tersebut, PT Iekimtie 19 menyiapkan tiga unit sepeda motor listrik dan 15 unit ponsel Samsung sebagai hadiah bagi konsumen.

Salah satu pemilik PT Iekimtie 19 Andreas Alim mengatakan peserta cukup mengumpulkan huruf yang terdapat di dalam kemasan produk hingga membentuk kata Babylon.

Pemenang program dijadwalkan diumumkan pada pertengahan Agustus 2026.

"Program ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen yang telah menggunakan produk Babylon," kata Andreas tertulis, Kamis (30/7).

Untuk mendukung program tersebut, PT Iekimtie 19 menyiapkan sekitar 600 ribu botol minyak telon Babylon yang dipasarkan di berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Distribusi produk mencakup Surabaya, kawasan Tapal Kuda yang meliputi Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan, serta Solo hingga Jawa Barat.