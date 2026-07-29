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Dewa 19 & Padi Reborn Siapkan Kolaborasi Eksklusif, Ahmad Dhani Janjikan Lagu Khusus

Rabu, 29 Juli 2026 – 19:37 WIB
Dewa 19 & Padi Reborn Siapkan Kolaborasi Eksklusif, Ahmad Dhani Janjikan Lagu Khusus - JPNN.com Jatim
Dewa 19 dan Padi Reborn menyiapkan penampilan kolaborasi yang diklaim hanya akan disuguhkan dalam konser Suroboyo Pride: When Legends Comeback to Surabaya di Graha Unesa pada 28 November 2026. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewa 19 dan Padi Reborn menyiapkan penampilan kolaborasi yang diklaim hanya akan disuguhkan dalam konser Suroboyo Pride: When Legends Comeback to Surabaya di Graha Unesa pada 28 November 2026.

Pendiri Dewa 19 Ahmad Dhani, mengatakan kedua grup musik asal Surabaya itu telah menyiapkan sebuah lagu yang diaransemen secara khusus untuk dibawakan bersama di atas satu panggung.

“Dua band legendaris asal Surabaya ini akan menyiapkan sebuah penampilan kolaborasi spesial dalam satu panggung berupa lagu khusus yang hanya akan dibawakan dalam konser di Graha Unesa pada 28 November 2026,” ujar Dhani dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (29/7).

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Menurutnya, penampilan tersebut menjadi bagian yang berbeda dibanding konser-konser sebelumnya.

Aransemen baru disiapkan agar Dewa 19 dan Padi Reborn dapat tampil dalam satu harmoni tanpa meninggalkan karakter musik masing-masing.

Tak hanya itu, konser juga akan menghadirkan konsep cross performance. Dalam sesi ini, Dewa 19 featuring Virzha dan Padi Reborn akan saling membawakan lagu-lagu populer milik satu sama lain dengan sentuhan aransemen baru.

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Konsep tersebut diharapkan menjadi salah satu sajian utama yang mempertemukan dua band besar asal Surabaya dalam format pertunjukan yang belum pernah ditampilkan sebelumnya.

CEO JW Entertainment Gagah Wibowo, mengatakan konser tersebut dirancang sebagai momentum untuk menghadirkan kembali dua grup musik yang memiliki sejarah panjang di industri musik nasional ke kota asal mereka.

Dewa 19 ft Virzha dan Padi Reborn menghadirkan kejutan di konser Surabaya. Lagu kolaborasi eksklusif dan cross performance siap memanjakan penonton
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TAGS   Dewa 19 konser Dewa 19 surabaya padi reborn Dewa 19 dan Padi Reborn Dewa 19 konser surabaya

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