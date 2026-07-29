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Anyer-Panarukan Bangkit Lagi, Jalur Legendaris Disiapkan Jadi Magnet Wisata dan Ekonomi

Rabu, 29 Juli 2026 – 18:00 WIB
Anyer-Panarukan Bangkit Lagi, Jalur Legendaris Disiapkan Jadi Magnet Wisata dan Ekonomi - JPNN.com Jatim
Pemkab Situbondo dan Pemkab Serang menandatangani MoU Anyer-Panarukan 3R untuk menghidupkan kembali Jalan Raya Pos sebagai koridor wisata, sejarah, dan penggerak ekonomi masyarakat. Foto: Dok. Pemkab Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, resmi menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) program Anyer-Panarukan 3R (Road, Route, Roots) di Pendopo Rakyat Situbondo, Rabu (29/7).

Kerja sama tersebut menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali Jalan Raya Pos Anyer-Panarukan sebagai identitas sejarah, koridor wisata, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan program Anyer-Panarukan 3R bukan sekadar kerja sama antardaerah, melainkan strategi membangun branding Situbondo melalui warisan sejarah yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia.

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"Sejak awal perencanaan, Situbondo harus punya sesuatu yang menjadi big wow. Setelah kami pilah-pilah, ada Anyer-Panarukan. Ketika bicara Anyer-Panarukan, hampir semua orang di Indonesia tahu. Dari sisi marketing dan branding daerah, ini sangat strategis karena kita mengangkat sesuatu yang sudah ada sejak masa lampau dan masih eksis hingga sekarang," ujar Mas Rio.

Dia menjelaskan konsep 3R menjadi arah utama pengembangan program. Road menempatkan Jalan Raya Pos sebagai warisan sejarah yang harus dijaga dan dilestarikan.

Route mengembangkan jalur Anyer-Panarukan sebagai koridor perjalanan sekaligus destinasi wisata lintas daerah.

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Sementara Roots berfokus menggali kembali sejarah, budaya, serta identitas masyarakat yang tumbuh di sepanjang jalur tersebut.

Menurut Mas Rio, sejarah besar Anyer-Panarukan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai kekuatan pembangunan daerah.

Pemkab Situbondo dan Pemkab Serang menandatangani MoU Anyer-Panarukan 3R untuk menghidupkan kembali Jalan Raya Pos sebagai koridor wisata hingga sejarah.
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TAGS   Anyer-Panarukan jalur legendaris Pemkab Situbondo Pemkab Serang Festival Anyer-Panarukan sejarah Anyer-Panarukan yusuf rio wahyu prayogo

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