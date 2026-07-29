PT KAI Apresiasi Mitra Penjualan Tiket, Target Tahunan Tuntas dalam Enam Bulan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan apresiasi kepada PT Bimasakti Multi Sinergi setelah berhasil mencapai 100 persen target penjualan tiket tahun 2026 lebih cepat, yakni pada Juni 2026.

Artinya, target penjualan yang semula dipatok untuk satu tahun penuh sudah terealisasi hanya dalam periode Januari hingga Juni 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan Executive Vice President (EVP) Sales dan Angkutan Penumpang PT KAI Rustono bersama Manager Finance & Recon PT KAI Wahyu Seno Aji kepada jajaran direksi PT Bimasakti Multi Sinergi, yakni Direktur B2B Business Akh Mirza Syarief, Direktur IT Gilang Pilih Andi Wirajuda, dan VP Corporate Handy Prasetyo.

Rustono mengatakan capaian tersebut menjadi bukti kontribusi PT Bimasakti Multi Sinergi dalam mendukung penjualan tiket kereta api melalui berbagai kanal distribusi digital.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Bimasakti Multi Sinergi atas keberhasilannya mencapai 100 persen target penjualan tiket tahun 2026 lebih awal, yaitu pada Juni. Pencapaian ini menunjukkan kontribusi positif dalam mendukung pertumbuhan penjualan sekaligus memperluas akses layanan PT KAI kepada masyarakat," ujar Rustono dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7).

Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi, komitmen, dan koordinasi yang terjalin baik antara kedua perusahaan.

PT Bimasakti Multi Sinergi selama ini mendukung distribusi tiket kereta api melalui sejumlah platform digital, yakni FASTPAY, SpeedCash, dan TiketKAI.com sehingga mempermudah masyarakat mengakses layanan pembelian tiket.

Sementara itu, Manager Finance & Recon PT KAI Wahyu Seno Aji menilai peningkatan penjualan harus diimbangi dengan tata kelola transaksi dan proses rekonsiliasi yang akurat.